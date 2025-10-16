Comédia romântica sobre mulher autista e drama sobre afetos femininos estão entre estreias da semana

A diretora e roteirista francesa Lola Doillon aborda a saúde mental feminina na comédia romântica Uma Mulher Diferente, estreia nos cinemas. O longa tem como eixo a personagem Katia (Jehnny Beth), uma documentarista brilhante cuja vida pessoal, especialmente na perspectiva amorosa, é um caos. Mas quando começa a trabalhar numa nova produção, Katia se descobre autista - um diagnóstico que lhe é libertador, pois, finalmente, ela consegue compreender melhor a si mesma e dar forma aos seus sentimentos. Agora, tendo a possibilidade de se compreender melhor, Katia talvez esteja mais preparada para o amor, que surge como possibilidade a partir da convivência com Fred (Thibaut Evrard).

Sobre afetos e disputas entre mulheres

Estreia de Laís Melo nos longas, e que deu à cineasta o Kikito de melhor direção no 53º Festival de Cinema de Gramado, Nó chega aos cinemas com uma história sobre relações de afeto e redes de apoio entre mulheres. Na película, Glória é funcionária de uma fábrica de alimentos processados, que está em busca de um recomeço após um divórcio conturbado. No novo lar, no centro de Curitiba, ela e as três filhas precisam se desdobrar para dar conta da rotina, enquanto Glória vive uma disputa acirrada por uma nova posição na fábrica, na qual enfrenta sua melhor amiga e outros colegas e que, se vencida, melhorará consideravelmente as condições de vida da família.

Primeiro filme saudita premiado em Cannes