Orquestra da Ulbra recebe Nei Lisboa na próxima edição do Domingo Clássico

A Orquestra de Câmara da Ulbra recebe Nei Lisboa no próximo Domingo Clássico, em concerto que relembra sucessos que marcaram os mais de 40 anos de carreira do músico. A apresentação será na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), no domingo (19), às 19h, com regência de Tiago Flores. Ingressos, a partir de R$ 15,00, no Sympla.



O concerto iniciará com obras de dois compositores britânicos: Serenata para Cordas, de Edward Elgar, um dos nomes mais expressivos do Romantismo Inglês (1857–1934), e Capriol – Suite, obra baseada em danças renascentistas, composta em 1926, e uma das mais populares de Peter Warlock (1894-1930). Após o intervalo, o segundo bloco é dedicado ao cantor e compositor gaúcho. Nei Lisboa sobe ao palco para apresentar músicas como Verdes Anos, Produção Urgente, Pra te lembrar e Berlim Bom Fim, entre outras, com a presença extra do baterista Luke Faro.