Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 17 de Outubro de 2025 às 08:08

Orquestra da Ulbra recebe Nei Lisboa na próxima edição do Domingo Clássico

Com regência de Tiago Flores, concerto revisita canções das quatro décadas de carreira de Nei Lisboa

Com regência de Tiago Flores, concerto revisita canções das quatro décadas de carreira de Nei Lisboa

DONA FLOR COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Orquestra de Câmara da Ulbra recebe Nei Lisboa no próximo Domingo Clássico, em concerto que relembra sucessos que marcaram os mais de 40 anos de carreira do músico. A apresentação será na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), no domingo (19), às 19h, com regência de Tiago Flores. Ingressos, a partir de R$ 15,00, no Sympla.O concerto iniciará com obras de dois compositores britânicos: Serenata para Cordas, de Edward Elgar, um dos nomes mais expressivos do Romantismo Inglês (1857–1934), e Capriol – Suite, obra baseada em danças renascentistas, composta em 1926, e uma das mais populares de Peter Warlock (1894-1930). Após o intervalo, o segundo bloco é dedicado ao cantor e compositor gaúcho. Nei Lisboa sobe ao palco para apresentar músicas como Verdes Anos, Produção Urgente, Pra te lembrar e Berlim Bom Fim, entre outras, com a presença extra do baterista Luke Faro.
A Orquestra de Câmara da Ulbra recebe Nei Lisboa no próximo Domingo Clássico, em concerto que relembra sucessos que marcaram os mais de 40 anos de carreira do músico. A apresentação será na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280), no domingo (19), às 19h, com regência de Tiago Flores. Ingressos, a partir de R$ 15,00, no Sympla.

O concerto iniciará com obras de dois compositores britânicos: Serenata para Cordas, de Edward Elgar, um dos nomes mais expressivos do Romantismo Inglês (1857–1934), e Capriol – Suite, obra baseada em danças renascentistas, composta em 1926, e uma das mais populares de Peter Warlock (1894-1930). Após o intervalo, o segundo bloco é dedicado ao cantor e compositor gaúcho. Nei Lisboa sobe ao palco para apresentar músicas como Verdes Anos, Produção Urgente, Pra te lembrar e Berlim Bom Fim, entre outras, com a presença extra do baterista Luke Faro.

Notícias relacionadas