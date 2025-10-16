Acústicos & Valvulados e Théo Fetter são atrações na celebração dos 42 anos do Opinião

O Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe no sábado (18), 20h, um dos nomes mais importantes do rock gaúcho. O Acústicos & Valvulados, que possui mais de 30 anos de carreira e já realizou inúmeras turnês pelo País, estará acompanhado do jovem talento Théo Fetter, num evento que celebra os melhores momentos da sua trajetória e também comemora o 42º aniversário do Bar Opinião. Ingressos (em segundo lote, a partir de R$ 50,00) no Sympla. Dono de hits como Fim de Tarde com Você e Até a Hora de Parar, o Acústicos & Valvulados contabiliza 150 mil ouvintes mensais no Spotify. O grupo despontou quando o seu terceiro trabalho de estúdio chegou às lojas em 2001, marcado pela pegada enérgica de faixas como O Nome Dessa Rua, Remédio e Suspenso no Espaço. O show deverá ter como base a coletânea Diamantes Verdadeiros: O Top 10 da Era da Rádio (2014), que será tocada na íntegra, e mais algumas surpresas. Já Théo Fetter mostrará ao público os seus singles mais recentes e canções extraídas do disco de estreia Not There Quite Yet (2022), como Stay e Nice Guy.