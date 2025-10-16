Companhia de Ópera do RS estreia 'Il Trionfo del Tempo e del Disinganno' neste final de semana

Pela primeira vez apresentada na América Latina, a ópera Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, escrita por Georg Friedrich Handel quando ele tinha apenas 22 anos, será encenada pela Companhia de Ópera do RS (Cors) no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089) neste sábado (18), às 19h, e domingo (19), às 17h, com sessão extra no dia 24 de outubro, às 19h. Ingressos, a partir de R$ 42,00, estão disponíveis no site do Theatro São Pedro. A obra trata da conversão da Beleza e do Prazer para alegorias com valores e aspirações mais elevadas. Para esta montagem, a Cors convidou a Bach Society Brasil e seus instrumentos de época e a Plural Cia de Dança para dar vida e teatralidade a uma obra extravagante com quatro cantores no auge de suas habilidades técnicas e interpretativas: a soprano Carla Domingues (Belleza), as mezzo-sopranos Carol Braga (Piacere) e Cristine Guse (Disinganno) e o tenor Roger Scarton (Tempo).