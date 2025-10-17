Espetáculo musical O Admirável Sertão de Zé Ramalho tem duas sessões no Teatro Simões Lopes Neto

Como forma de festejar os 45 anos de trajetória artística de Zé Ramalho, o musical Admirável Sertão de Zé Ramalho estará no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 - Centro Histórico de Porto Alegre), no sábado (18), às 20h, e no domingo (19), às 18h. Com elenco diverso, o espetáculo celebra o cancioneiro do cantor e compositor, a literatura e os lugares retratados em sua estrada. O musical é dividido em cinco módulos: Brejo da Cruz, que apresenta as origens do artista; Campina Grande, sobre a cidade onde começou o interesse de Zé pela música; João Pessoa, que retrata o momento em que ele realmente começou a compor; Rio de Janeiro, mostrando a batalha por um lugar ao sol, passando pela fome; e por fim, Popstar, representando o sucesso e a consagração do autor de clássicos como Admirável Gado Novo, Garoto de Aluguel, Pedra do Ingá e Chão de Giz.