Chegando aos 50 anos, Criolo revisita sua trajetória em show no Araújo Vianna

Um dos artistas mais inovadores e influentes da música brasileira contemporânea, Criolo traz para Porto Alegre a turnê Criolo 50. O projeto, que celebra o seu 50º aniversário e toda a diversidade que molda a sua trajetória, chegará ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (17), a partir das 21h. Ingressos, em terceiro lote, a partir de R$ 120,00 no Sympla.



Com um show que mistura a potência do rap e os gêneros que sempre fizeram parte da sua história, como o samba e a MPB, o cantor vai subir ao palco acompanhado da sua banda completa para explorar o seu vasto repertório. Atravessando todos os seus álbuns, Criolo incluirá no setlist as faixas mais representativas da sua carreira.



A turnê Criolo 50 também vai contar com um conteúdo visual inédito, assinado por Bernardo Perpettu, e outras novidades. Além de um novo álbum de hip hop e outro de samba, o cantor ainda trará ao público em 2025 um livro co-escrito com a sua mãe Maria Vilani.