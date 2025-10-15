Porto Alegre,

Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 18:10

Chegando aos 50 anos, Criolo revisita sua trajetória em show no Araújo Vianna

Apresentação desta sexta-feira (17) faz parte da turnê Criolo 50, que celebra o meio século de vida do cantor

PEDRO BUCHER/DIVULGAÇÃO/JC
JC
JC
Um dos artistas mais inovadores e influentes da música brasileira contemporânea, Criolo traz para Porto Alegre a turnê Criolo 50. O projeto, que celebra o seu 50º aniversário e toda a diversidade que molda a sua trajetória, chegará ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (17), a partir das 21h. Ingressos, em terceiro lote, a partir de R$ 120,00 no Sympla.Com um show que mistura a potência do rap e os gêneros que sempre fizeram parte da sua história, como o samba e a MPB, o cantor vai subir ao palco acompanhado da sua banda completa para explorar o seu vasto repertório. Atravessando todos os seus álbuns, Criolo incluirá no setlist as faixas mais representativas da sua carreira.A turnê Criolo 50 também vai contar com um conteúdo visual inédito, assinado por Bernardo Perpettu, e outras novidades. Além de um novo álbum de hip hop e outro de samba, o cantor ainda trará ao público em 2025 um livro co-escrito com a sua mãe Maria Vilani.
