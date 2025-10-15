Roberta Sá celebra 20 anos de carreira com show intimista em Porto Alegre

A cantora Roberta Sá desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira (17), com o espetáculo Tudo que cantei sou, que celebra seus 20 anos de carreira. A apresentação acontece às 21h, no Teatro do Bourbon Country (a v. Túlio de Rose, 80). No show, de formato intimista, a artista interpretará canções do álbum Braseiro, além de outros sucessos que marcaram sua discografia, acompanhada dos músicos Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão). Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$ 120,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu.

O setlist do espetáculo passeia por faixas de discos como Que belo estranho dia para se ter alegria, Quando o canto é reza, Segunda pele, Delírio e Sambasá - ao vivo. Um dos destaques do repertório é um bloco dedicado à produção musical feminina, com canções como Lavoura, de Teresa Cristina e Me erra, escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para a cantora, além de Juras, em homenagem a Rosa Passos, e Virada ( Marina Íris e Manu da Cuíca) e Essa confusão ( Dora Morelenbaum, em parceria com Zé Ibarra), com vozes da nova cena do samba e do pop, respectivamente.