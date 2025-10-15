Porto Alegre,

Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 17:18

Roberta Sá celebra 20 anos de carreira com show intimista em Porto Alegre

Artista interpretará canções do álbum 'Braseiro', além de outros sucessos de sua discografia, acompanhada dos músicos Alaan Monteiro e Gabriel de Aquino

Thaty Aguiar/Divulgação/JC
JC
JC
A cantora Roberta Sá desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira (17), com o espetáculo Tudo que cantei sou, que celebra seus 20 anos de carreira. A apresentação acontece às 21h, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). No show, de formato intimista, a artista interpretará canções do álbum Braseiro, além de outros sucessos que marcaram sua discografia, acompanhada dos músicos Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão). Os ingressos custam entre R$ 80,00 e R$ 120,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu.
setlist do espetáculo passeia por faixas de discos como Que belo estranho dia para se ter alegria, Quando o canto é reza, Segunda pele, Delírio e Sambasá - ao vivoUm dos destaques do repertório é um bloco dedicado à produção musical feminina, com canções como Lavoura, de Teresa Cristina e Me erra, escrita por Adriana Calcanhotto especialmente para a cantora, além de Juras, em homenagem a Rosa Passos, e Virada (Marina Íris e Manu da Cuíca) e Essa confusão (Dora Morelenbaum, em parceria com Zé Ibarra), com vozes da nova cena do samba e do pop, respectivamente. 
Nos últimos 20 anos, Roberta Sá se consolidou como uma das principais vozes da música brasileira, desenvolvendo trabalhos com forte presença de ritmos e compositores nacionais. Do regional ao pop, passando por sambas e forrós, a cantora revelou artistas, homenageou clássicos e partiu para shows e turnês com assinatura própria. Recebeu inúmeros prêmios e indicações, além de ter compartilhado os holofotes com Alcione, António Zambujo, Beth Carvalho, Chico Buarque, Gilberto Gil, Martinho da Vila e Ney Matogrosso, entre outros. 

