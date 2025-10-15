Cinemateca Capitólio destaca a presença de mulheres no cinema tchecoslovaco

Entre os dias 17 de outubro e 02 de novembro, a Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta a mostra Mulheres do Cinema Tchecoslovaco, um panorama com mais de 40 filmes em torno da presença das mulheres na produção cinematográfica do país europeu. Na sexta-feira (17), a sessão de abertura (19h30min) exibirá dois filmes: Algo Diferente, o primeiro longa-metragem de Věra Chytilová, e o curta-metragem de animação Dinheiro, de Jana Blechová. A entrada é franca.
A mostra destacará obras de diretoras de diferentes épocas, entre pioneiras que produziram no período silencioso, como Thea Červenková, Olga Rautenkranzová, Hermína Týrlová, Zet Molas e Irena Dodalová, e a geração do cinema moderno dos anos 1960 e 1970, como Věra Chytilová, Jaroslava Havettová, Věra Plívová-Šimková, Ester Krumbachová e Drahomíra Vihanová. A mostra contará com cópias preservadas pelo Arquivo Nacional de Cinema da Tchéquia e pelo Instituto de Cinema da Eslováquia.
Realização: Cinemateca Capitólio, CzechArte, Associação Cultural Tcheco-Brasileira de Porto Alegre, Embaixada da República Eslovaca no Brasil, Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, Consulado Honorário da RTCH em Porto Alegre, NFA e SFU.
A mostra destacará obras de diretoras de diferentes épocas, entre pioneiras que produziram no período silencioso, como Thea Červenková, Olga Rautenkranzová, Hermína Týrlová, Zet Molas e Irena Dodalová, e a geração do cinema moderno dos anos 1960 e 1970, como Věra Chytilová, Jaroslava Havettová, Věra Plívová-Šimková, Ester Krumbachová e Drahomíra Vihanová. A mostra contará com cópias preservadas pelo Arquivo Nacional de Cinema da Tchéquia e pelo Instituto de Cinema da Eslováquia.
Realização: Cinemateca Capitólio, CzechArte, Associação Cultural Tcheco-Brasileira de Porto Alegre, Embaixada da República Eslovaca no Brasil, Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, Consulado Honorário da RTCH em Porto Alegre, NFA e SFU.
GRADE DE HORÁRIOS - MULHERES DO CINEMA TCHECOSLOVACO
17 de outubro (sexta-feira)
19h30 – Dinheiro + Algo Diferente
19h30 – Dinheiro + Algo Diferente
18 de outubro (sábado)
15h – Tonka da Forca
17h – Eva Está Aprontando
19h – Jaroslava Havettová: a primeira dama da animação eslovaca
15h – Tonka da Forca
17h – Eva Está Aprontando
19h – Jaroslava Havettová: a primeira dama da animação eslovaca
19 de outubro (domingo)
15h – Pioneiras: Červenková. Rautenkranzová, Týrlová e Dodalová
17h – Uma História Comum + Celebração no Jardim Botânico
19h – Eu Não Sou Tudo o Que Eu Quero Ser
15h – Pioneiras: Červenková. Rautenkranzová, Týrlová e Dodalová
17h – Uma História Comum + Celebração no Jardim Botânico
19h – Eu Não Sou Tudo o Que Eu Quero Ser
21 de outubro (terça-feira)
17h – Eu Não Sou Tudo o Que Eu Quero Ser
17h – Eu Não Sou Tudo o Que Eu Quero Ser
22 de outubro (quarta-feira)
19h30 – Os Amores de uma Loira
19h30 – Os Amores de uma Loira
23 de outubro (quinta-feira)
19h30 – Até que a Noite Acabe
19h30 – Até que a Noite Acabe
24 de outubro (sexta-feira)
17h – Os Amores de uma Loira
19h30 – Projeto Raros: Romanetto
17h – Os Amores de uma Loira
19h30 – Projeto Raros: Romanetto
25 de outubro (sábado)
15h – Balada em Renda + Katka
17h – Êxtase
19h – A Era dos Servos
15h – Balada em Renda + Katka
17h – Êxtase
19h – A Era dos Servos
26 de outubro (domingo)
15h – Donzela do Sol + A Virgem Milagrosa
17h – Alegria Silenciosa
19h – Carro Blindado
15h – Donzela do Sol + A Virgem Milagrosa
17h – Alegria Silenciosa
19h – Carro Blindado
29 de outubro (quarta-feira)
19h30 – A Noite da Freira
19h30 – A Noite da Freira
30 de outubro (quinta-feira)
19h30 – Meus Cumprimentos às Andorinhas
19h30 – Meus Cumprimentos às Andorinhas
31 de outubro (sexta-feira)
19h30 – Seleção + Condessa Sangrenta
19h30 – Seleção + Condessa Sangrenta
01 de novembro (sábado)
15h – Sessão Vagalume: O mundo animado de Hermína Týrlová
17h – O Mundo é tão Divertido Contigo
19h – Morgiana
15h – Sessão Vagalume: O mundo animado de Hermína Týrlová
17h – O Mundo é tão Divertido Contigo
19h – Morgiana
02 de novembro (domingo)
15h – Sessão Vagalume: O mundo animado de Hermína Týrlová
15h – Sessão Vagalume: O mundo animado de Hermína Týrlová
16h30 - Documentaristas: Vihanová, Třeštíková, Sommerová
17h30 - Krakonoš e os Esquiadores
19h – O Assassinato do Sr. Diabo
17h30 - Krakonoš e os Esquiadores
19h – O Assassinato do Sr. Diabo