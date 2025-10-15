Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 13:06

Cinemateca Capitólio destaca a presença de mulheres no cinema tchecoslovaco

Obras como 'Algo Diferente' estão na mostra Mulheres do Cinema Tchecoslovaco

Obras como 'Algo Diferente' estão na mostra Mulheres do Cinema Tchecoslovaco

ARQUIVO NACIONAL DE CINEMA DA TCHÉQUIA/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Entre os dias 17 de outubro e 02 de novembro, a Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta a mostra Mulheres do Cinema Tchecoslovaco, um panorama com mais de 40 filmes em torno da presença das mulheres na produção cinematográfica do país europeu. Na sexta-feira (17), a sessão de abertura (19h30min) exibirá dois filmes: Algo Diferente, o primeiro longa-metragem de Věra Chytilová, e o curta-metragem de animação Dinheiro, de Jana Blechová. A entrada é franca. A mostra destacará obras de diretoras de diferentes épocas, entre pioneiras que produziram no período silencioso, como Thea Červenková, Olga Rautenkranzová, Hermína Týrlová, Zet Molas e Irena Dodalová, e a geração do cinema moderno dos anos 1960 e 1970, como Věra Chytilová, Jaroslava Havettová, Věra Plívová-Šimková, Ester Krumbachová e Drahomíra Vihanová. A mostra contará com cópias preservadas pelo Arquivo Nacional de Cinema da Tchéquia e pelo Instituto de Cinema da Eslováquia.Realização: Cinemateca Capitólio, CzechArte, Associação Cultural Tcheco-Brasileira de Porto Alegre, Embaixada da República Eslovaca no Brasil, Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, Consulado Honorário da RTCH em Porto Alegre, NFA e SFU.
Entre os dias 17 de outubro e 02 de novembro, a Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta a mostra Mulheres do Cinema Tchecoslovaco, um panorama com mais de 40 filmes em torno da presença das mulheres na produção cinematográfica do país europeu. Na sexta-feira (17), a sessão de abertura (19h30min) exibirá dois filmes: Algo Diferente, o primeiro longa-metragem de Věra Chytilová, e o curta-metragem de animação Dinheiro, de Jana Blechová. A entrada é franca.

A mostra destacará obras de diretoras de diferentes épocas, entre pioneiras que produziram no período silencioso, como Thea Červenková, Olga Rautenkranzová, Hermína Týrlová, Zet Molas e Irena Dodalová, e a geração do cinema moderno dos anos 1960 e 1970, como Věra Chytilová, Jaroslava Havettová, Věra Plívová-Šimková, Ester Krumbachová e Drahomíra Vihanová. A mostra contará com cópias preservadas pelo Arquivo Nacional de Cinema da Tchéquia e pelo Instituto de Cinema da Eslováquia.

Realização: Cinemateca Capitólio, CzechArte, Associação Cultural Tcheco-Brasileira de Porto Alegre, Embaixada da República Eslovaca no Brasil, Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo, Consulado Honorário da RTCH em Porto Alegre, NFA e SFU.
GRADE DE HORÁRIOS - MULHERES DO CINEMA TCHECOSLOVACO 
17 de outubro (sexta-feira)
19h30 – Dinheiro + Algo Diferente
18 de outubro (sábado)
15h – Tonka da Forca
17h – Eva Está Aprontando
19h – Jaroslava Havettová: a primeira dama da animação eslovaca
19 de outubro (domingo)
15h – Pioneiras: Červenková. Rautenkranzová, Týrlová e Dodalová
17h – Uma História Comum + Celebração no Jardim Botânico
19h – Eu Não Sou Tudo o Que Eu Quero Ser
21 de outubro (terça-feira)
17h – Eu Não Sou Tudo o Que Eu Quero Ser
22 de outubro (quarta-feira)
19h30 – Os Amores de uma Loira
23 de outubro (quinta-feira)
19h30 – Até que a Noite Acabe
24 de outubro (sexta-feira)
17h – Os Amores de uma Loira
19h30 – Projeto Raros: Romanetto
25 de outubro (sábado)
15h – Balada em Renda + Katka
17h – Êxtase
19h – A Era dos Servos
26 de outubro (domingo)
15h – Donzela do Sol + A Virgem Milagrosa
17h – Alegria Silenciosa
19h – Carro Blindado
29 de outubro (quarta-feira)
19h30 – A Noite da Freira
30 de outubro (quinta-feira)
19h30 – Meus Cumprimentos às Andorinhas
31 de outubro (sexta-feira)
19h30 – Seleção + Condessa Sangrenta
01 de novembro (sábado)
15h – Sessão Vagalume: O mundo animado de Hermína Týrlová
17h – O Mundo é tão Divertido Contigo
19h – Morgiana
02 de novembro (domingo)
15h – Sessão Vagalume: O mundo animado de Hermína Týrlová
16h30 - Documentaristas: Vihanová, Třeštíková, Sommerová
17h30 - Krakonoš e os Esquiadores
19h – O Assassinato do Sr. Diabo

Notícias relacionadas