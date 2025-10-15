Coletivo Pedra Redonda é a atração de outubro do Farol.live

O Farol Santander (Siqueira Campos, 1.125) segue com a programação da segunda temporada do projeto Farol.live nesta sexta-feira (17), às 20h, com apresentação que celebra os 10 anos de trajetória artística do Coletivo Pedra Redonda. O espetáculo O Quintal da Pedra Redonda transita da canção à música instrumental, trazendo uma observação sobre o repertório extenso e diverso construído ao longo de uma década. Ingressos (R$ 30,00) no Sympla, ou no local, a partir de duas horas antes do evento.



Com uma formação única para o palco do Farol.live, o Coletivo Pedra Redonda reúne canções e composições de Paola Kirst, Dionísio Souza, Tamiris Duarte, Venancio da Luz, André Paz, Lucas Fê, Pedro Borghetti e Neuro Jr. Neste espetáculo, o público terá uma experiência que combina diferentes sonoridades e formações instrumentais, com participações extras de Ana Medeiros (bailarina flamenca), Bibiana Turchiello (violino), Marcelo Vaz (teclado), Thais Andrade (iluminação), Wagner Lagemann e Pedro Roots (som) e Vinícius Angeli (reproduções imagéticas).

A atuação do Coletivo se estende por diversas linguagens (música, dança, teatro, audiovisual e fotografia), produzindo oficinas, shows, videoclipes, gravações e distribuição digital - aspectos que, de uma forma ou de outra, devem surgir todos no evento do Farol Santander.