O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III entra em cartaz no Teatro Túlio Piva

Encenado e dirigido por Luciano Alabarse, o espetáculo teatral O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III terá uma nova temporada em Porto Alegre, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). As sessões acontecem de 17 a 26 de outubro, sempre nas sextas-feiras e sábados, às 20h, e domingos, às 18h. Ingressos, de R$ 30,00 a R$ 60,00, estão disponíveis no Tri.RS ou direto no teatro, uma hora antes de cada sessão.



A peça, que venceu prêmios como o Quero-Quero (Sated/RS) e Açorianos, toma como ponto de partida a tragédia do Rei Ricardo III (1592), obra-prima do dramaturgo inglês William Shakespeare. A história apresenta a ascensão do tirano Ricardo de Gloucester, que chega ao trono da Inglaterra por meio de violências e traições. O espetáculo desconstrói o texto shakespereano, incorporando em sua narrativa vários outros tiranos que, ao longo da História, fizeram mau uso do poder e provocaram morte e destruição.