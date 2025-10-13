Musical Évora recebe o Duo Sonata para recital gratuito de piano e viola

O Musical Évora desta semana recebe um recital do Duo Sonata, formado por André Carrara (piano) e Vladimir Romanov (viola). A apresentação, que acontece na quarta-feira (15), às 12h30min, na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089), trará duas composições de Johannes Brahms, que, escritas em 1894, surgiram do encontro do compositor com o clarinetista Richard Muhlfeld. Tanto a Sonata Op. 120 n° 1 em fá menor quanto a Sonata Op. 120 n° 2 em mib maior foram originalmente concebidas para clarinete, mas Brahms, prevendo a riqueza tímbrica alternativa, autorizou imediatamente a adaptação de ambas para viola. O Musical Évora é um projeto fixo com produção da Associação Amigos do Theatro São Pedro, que proporciona à comunidade apresentações ao vivo, com repertório de música erudita de câmara ou experimental. A entrada é franca.