Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 14:32

Juliano Barreto e Eduardo Farias iniciam turnê de voz e piano no Espaço 373

Show desta quinta-feira (16) é o primeiro de excursão que deve passar pelo Sul do Brasil e pelo Paraguai

O Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe nesta quinta-feira (16), às 21h, o show de estreia da turnê conjunta de Juliano Barreto e Eduardo Farias. A voz de Barreto e o piano de Farias farão uma excursão pelos caminhos do Prata, passando por Pelotas e rumando em direção ao Uruguai. Ingressos, a partir de R$ 55,00, no site Tri.RS.

Juliano Barreto é cantor, ator, compositor, diretor musical e pesquisador da cena e do teatro. Esteve nas finais do programa The Voice Brasil, já lançou três álbuns autorais e excursionou por mais de 20 países. Eduardo Farias, por sua vez, é dos pianistas mais importantes do Brasil, tendo colaborado com nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Léo Gandelman, Gabriel Grossi, João Bosco, Leny Andrade, Toquinho, entre outros. Juntos, conceberam um show que se baseia em clássicos da música brasileira, pérolas repaginadas e revisitadas pela dupla e surpresas e composições autorais. A turnê será gravada e deve se transformar futuramente em um disco inédito.

