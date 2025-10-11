Ícone de Hollywood, Diane Keaton morre aos 79 anos

A atriz, diretora e produtora norte-americana Diane Keaton morreu neste sábado (11), aos 79 anos, na Califórnia (EUA). A informação foi confirmada por um porta-voz da família à revista People. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada

Diane nasceu em Los Angeles, em 1946, e nunca se casou oficialmente. Ela deixa dois filhos: Dexter e Duke. Sua carreira despontou na Broadway, em 1969, quando protagonizou uma comédia de sucesso (Play it again, Sam) com Woody Allen, com quem se envolveu romanticamente durante a temporada.

Nome consagrado em Hollywood, a artista venceu o Oscar de Melhor Atriz (1977) por sua atuação em Noivo neurótico, noiva nervosa, também assinado pelo cineasta estadunidense.

Diane ainda despertou a atenção da meca do cinema ao interpretar Kay Adams, a namorada que mais tarde se casaria com o mafioso Michael Corleone, papel de Al Pacino, em O poderoso chefão, de 1972, e O poderoso chefão: parte 2, de 1974, ambos dirigidos por Francis Ford Coppola.

Famosa como comediante, ela também se destacou em papéis dramáticos, tendo sua versatilidade confirmada por mais três indicações ao Oscar, graças aos seus papéis em Reds (1981), As filhas de Marvin (1996) e Alguém tem que ceder (2003). Além disso, sua carreira é marcada por uma série de filmes populares e de sucesso, como Manhattan (1979), O pai da noiva (1991 e 1995), O clube das desquitadas" (1996) e a animação Procurando Dory (2016).

A atriz teve uma longa carreira e seguiu trabalhando bastante até recentemente. Seu último papel nas telas foi em Summer camp.