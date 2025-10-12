Margs e Fundação Vera Chaves Barcellos promovem palestra sobre cerâmica contemporânea

Com o apoio do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), a Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB) apresenta a palestra Cerâmica & Arte Contemporânea: Procedimentos Cerâmicos, com o professor e pesquisador PhD Andrés Hernández, a ser realizada na próxima quinta-feira (16).



O evento integra o programa educativo da exposição Marlies Ritter – Pensar com as mãos, em cartaz na Sala dos Pomares da FVCB, em Viamão. A palestra ocorre das 15h30min às 17h30min, no auditório do Museu (Praça da Alfândega, s/n). A inscrição é gratuita e deve ser realizada em formulário disponível no site da Fundação. No dia, haverá intérprete de Libras e emissão de certificado.