Adriana Deffenti e Luis Henrique New apresentam especial Elis & Tom no Grezz

Na quarta-feira (15), às 21h, o Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe a cantora Adriana Deffenti e o pianista Luis Henrique New para uma noite dedicada a um dos álbuns mais importantes da Música Popular Brasileira: Elis & Tom, lançado em 1974 por Elis Regina e Tom Jobim. Com sua voz poderosa e sensível, Adriana revisita clássicos como Águas de Março, Corcovado e Modinha, enquanto o piano sofisticado de New recria a atmosfera elegante e atemporal que marcou a parceria entre Elis e Tom. Ingressos à venda no Sympla.

O espetáculo não se limita a uma releitura: é uma celebração da obra desses dois gigantes da música brasileira. A sintonia entre a interpretação de Deffenti e a sofisticação de New busca proporcionar ao público uma experiência única, capaz de unir nostalgia e frescor em uma mesma apresentação.