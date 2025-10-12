Orquestra Jovem Theatro São Pedro promove concerto gratuito no Teatro Simões Lopes Neto

As 130 crianças e adolescentes do Projeto Orquestra Jovem Theatro São Pedro sobem ao palco do Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089) na terça-feira (14), às 20h, para apresentar um concerto gratuito. O repertório é eclético e reúne obras que fazem parte da trajetória de aprendizagem dos alunos, incluindo cirandas e canções folclóricas como Brilha, Brilha Estrelinha, Cai Cai Balão e Ciranda Cirandinha, além de músicas como Samba de uma nota só, de Antônio Carlos Jobim; Mamma Mia, do ABBA; Happy, de Pharrell Williams; Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley; e Photograph, de Ed Sheeran.
Idealizada pelo maestro Evandro Matté e coordenada pela maestrina Keliezy Severo, a iniciativa conta com uma equipe de professores formada por Diego D’Avila, Marina Lopes, Rafael Figueredo, Rafael Honório e Josué de Oliveira, que estarão ao lado dos alunos no palco, conduzindo e compartilhando com entusiasmo os arranjos musicais desenvolvidos ao longo do ano.
