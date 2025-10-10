Sergius Gonzaga celebra os 100 anos de Rubem Fonseca em curso no Instituto Ling

O professor de literatura, crítico literário e escritor Sergius Gonzaga está de volta às salas de aula do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) neste mês de outubro, desta vez para celebrar os 100 anos de Rubem Fonseca, o mais importante ficcionista brasileiro da era pós Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Serão três encontros para ler, discutir e analisar os contos e os personagens criados pelo grande autor, nos dias 15, 22 e 29, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h.



Em meio ao sangue, à nostalgia e ao erotismo característicos da estética inovadora do escritor, será abordada a forma como Fonseca captou e encapsulou em suas ficções a violência das grandes metrópoles do país (sintetizadas no Rio de Janeiro). As inscrições para o curso 100 anos de Rubem Fonseca: Passeio Noturno custam R$ 330,00 e podem ser feitas no site e na recepção do centro cultural.