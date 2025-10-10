Casa de Cultura Mario Quintana celebra o Dia das Crianças com programação especial e gratuita

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) promove uma programação especial neste final de semana, em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades, todas gratuitas, ocupam diferentes espaços da CCMQ com literatura, teatro, música, oficinas, jogos e brincadeiras, convidando toda a família a se divertir.
No sábado (11), a Feira do Livro Infantil movimenta a Travessa Rua dos Cataventos, das 10h às 18h, em um encontro organizado pela Livraria Taverna que inclui contações de história e sessões de autógrafos. Na Sala Lili Inventa o Mundo, das 14h às 17h, acontece a oficina Aventuras Ecológicas, propondo experiências criativas com hortaliças, compostagem, borboletário e bonecos ecológicos. Em paralelo, a Biblioteca Lucília Minssen recebe interpretações de histórias com o Coletivo de Escritores Independentes (14h às 18h), e a Travessa Rua dos Cataventos terá o espetáculo circense Sopráveis, do Circo Híbrido (15h).
No domingo (12), a atividade é a oficina A Inserção do Ritmo Regional Gaúcho – Corpo, Música e Expressão, na Sala Lili Inventa o Mundo, das 15h30min às 16h30min. As oficinas requerem inscrição prévia pelo site da CCMQ. Além disso, durante o final de semana, das 10h às 20h, diversos espaços da CCMQ oferecem o Circuito de Brincadeiras do Educativo, com jogos, atividades motoras e recreação coletiva - reforçados, no sábado, por brinquedos como cama elástica, aero hockey, piscina de bolinhas e uma área baby.
