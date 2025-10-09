MC Luanna traz a voz feminina e empoderada da periferia em show no Opinião

Um dos nomes mais relevantes do rap e do funk nacional vai se apresentar pela primeira vez no Opinião (José do Patrocínio, 834). A cantora MC Luanna traz à Capital sua música dançante e engajada, em show que acontece no sábado (11), a partir das 20h. Os ingressos estão em terceiro lote, a partir de R$ 90,00 no Sympla. Mulher negra da periferia, Luanna se tornou conhecida não só pelos seus hits, mas por utilizar a música como uma ferramenta de empoderamento feminino. Com uma trajetória meteórica, a cantora conquistou o seu espaço com o debut 44 (2022), que trouxe os sucessos 44 e Rotina e a levou ao palco do Lollapalooza 2024. Com um repertório mais maduro e introspectivo, o recente Sexto Sentido (2024) incorpora elementos do trap, do bounce e do dancehall e tem como destaque os singles Perdi o Interesse, Meu Problema e Rotina 2.