Prêmio Camões de 2025 vai para poeta angolana Ana Paula Tavares

A poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares venceu o Prêmio Camões 2025, o mais importante reconhecimento literário da língua portuguesa.

Aos 72 anos, Tavares é autora de livros que transitam por diversos gêneros, entre eles "Ritos de Passagem", "O Lago da Lua" e "Um Rio Preso nas Mãos" -este, um volume de crônicas publicado no Brasil pela Kapulana. A autora também integrou a recente coletânea poética "Verbetes para um Dicionário Afetivo", da Pallas.

Doutora em antropologia pela Universidade Nova de Lisboa e professora da Universidade Católica de Lisboa, ela já havia sido reconhecida com o Prêmio Mário António de Poesia e o Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola.

A autora foi escolhida por um júri internacional que destacou, em nota, a "fecunda e coerente trajetória de criação estética" e o "resgate de dignidade da Poesia" em sua obra. Compunham a banca dois acadêmicos brasileiros, dois portugueses, um moçambicano e um angolano.

Ao comentar a escolha, a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, afirmou que premiar Tavares é "celebrar a força e a beleza da literatura lusófona".

A premiação, no valor de 100 mil euros (cerca de R$ 590 mil reais), é concedida conjuntamente pelos governos do Brasil e de Portugal à autora pelo conjunto de sua obra.

A entidade brasileira responsável pela premiação é a Biblioteca Nacional, presidida pelo poeta Marco Lucchesi, que destacou o olhar da autora como atento aos grandes desafios contemporâneos da África, do Brasil e de Portugal.

SAIBA QUEM FORAM TODOS OS VENCEDORES DO CAMÕES

2025 - Ana Paula Tavare, Angola

2024 - Adélia Prado, Brasil

2023 - João Barrento, Portugal

2022 - Silviano Santiago, Brasil

2021 - Paulina Chiziane, Moçambique

2020 - Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Portugal

2019 - Chico Buarque, Brasil

2018 - Germano Almeida, Cabo Verde

2017 - Manuel Alegre, Portugal

2016 - Raduan Nassar, Brasil

2015 - Hélia Correia, Portugal

2014 - Alberto da Costa e Silva, Brasil

2013 - Mia Couto, Moçambique

2012 - Dalton Trevisan, Brasil

2011 - Manuel António Pina, Portugal

2010 - Ferreira Gullar, Brasil

2009 - Armênio Vieira, Cabo Verde

2008 - João Ubaldo Ribeiro, Brasil

2007 - António Lobo Antunes, Portugal

2006 - José Luandino Vieira, Angola

2005 - Lygia Fagundes Telles, Brasil

2004 - Agustina Bessa-Luís, Portugal

2003 - Rubem Fonseca, Brasil

2002 - Maria Velho da Costa, Portugal

2001 - Eugênio de Andrade, Portugal

2000 - Autran Dourado, Brasil

1999 - Sophia de Mello Breyner Andresen, Portugal

1998 - Antonio Candido, Brasil

1997 - Pepetela, Angola

1996 - Eduardo Lourenço, Portugal

1995 - José Saramago, Portugal

1994 - Jorge Amado, Brasil

1993 - Rachel de Queiroz, Brasil

1992 - Vergílio Ferreira, Portugal

1991 - José Craveirinha, Moçambique

1990 - João Cabral de Melo Neto, Brasil

1989 - Miguel Torga, Portugal