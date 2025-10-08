Cantora Ebony traz o hip hop vibrante de seu novo álbum ao palco do Opinião

Estrela de destaque crescente no hip hop brasileiro, a cantora Ebony retorna a Porto Alegre nesta quinta-feira (9), às 21h, trazendo faixas do seu recém-lançado terceiro trabalho de estúdio, KM2. Os ingressos já estão em quinto lote, a partir de R$ 120,00 no Sympla.
Vencedora do Prêmio Genius Brasil 2019 na categoria revelação, a artista carioca já concorreu ao Grammy Latino e tem chamado a atenção desde que a faixa Espero que Entendam chegou ao streaming, em 2023, questionando o machismo dentro do rap. KIA, Gin com Suco de Laranja, Vale do Silício e Extraordinária são alguns destaques da obra que chegou ao streaming no último mês de maio.
Vencedora do Prêmio Genius Brasil 2019 na categoria revelação, a artista carioca já concorreu ao Grammy Latino e tem chamado a atenção desde que a faixa Espero que Entendam chegou ao streaming, em 2023, questionando o machismo dentro do rap. KIA, Gin com Suco de Laranja, Vale do Silício e Extraordinária são alguns destaques da obra que chegou ao streaming no último mês de maio.