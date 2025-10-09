Ospa comemora Dia das Crianças com duas sessões do espetáculo Os Saltimbancos

No sábado (11), véspera do Dia das Crianças, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) traz à Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.505) uma programação especialmente pensada para o público infantil. O espetáculo Os Saltimbancos, adaptação de Chico Buarque para a peça original dos italianos Sergio Bardotti (1939-2007) e Luis Enríquez Bacalov (1933-2017), terá sessões às 14h30min e 17h. Os dois horários estão com ingressos esgotados, mas haverá um lote extra à venda na bilheteria da Casa da Ospa, no sábado, a partir das 12h.



Inspirada no conto Os Músicos de Bremen dos Irmãos Grimm, a história de Os Saltimbancos gira em torno de quatro animais, que decidem fugir dos maus tratos de seus donos para formar um grupo musical. O quarteto será interpretado pelos jovens cantores Daniel Schilling, Maitê Ely, João Boff e Pablo Pinho. Junto a eles, um coro infantil de 70 vozes dos Coros Infantojuvenil e Jovem da Escola da Ospa e do Show Musical Anchieta também dá vida à obra, sob a direção cênica de Carol Braga e acompanhando a Ospa regida por Manfredo Schmiedt. O arranjo coral é de Renato Filippini, com adaptação de Cristiane Ferronato, e o arranjo orquestral é de Geremias Freitas.



A apresentação ainda traz pela primeira vez ao sul do Brasil uma obra sinfônica clássica pensada para os pequenos: Tubby the Tuba, de George Kleinsinger, protagonizada por uma tuba que sonha em tocar melodias. Os solos são interpretados pelo tubista da Ospa Wilthon Matos, enquanto a narração fica a cargo de Simone Rasslan, que também apresenta a palestra Notas de Concerto às 16h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa, entre as duas sessões da montagem. Tanto a palestra Notas de Concerto quanto a segunda apresentação de Os Saltimbancos, às 17h, serão transmitidas ao vivo pelo canal da Ospa no Youtube.