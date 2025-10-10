Nome em ascensão no pop nacional, Ana Laura Lopes faz sua estreia em Porto Alegre

Uma das principais estrelas em ascensão do pop nacional, Ana Laura Lopes vai fazer a sua estreia em Porto Alegre neste domingo (12), às 16h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). A cantora, que tem obtido atenção crescente nas plataformas de streaming, chega à Capital para promover seu primeiro trabalho de estúdio, Meu Endereço. Ingressos, a partir de R$ 95,00, seguem à venda via Sympla. Somando diversos hits e milhões de seguidores nas redes sociais, Ana iniciou a sua trajetória ainda na infância, primeiro com o seu canal no Youtube e depois na música. A ótima repercussão de singles como Inevitável, Futuro Namorado e Fantasma fez do seu nome amplamente conhecido entre o público da Geração Z, que se identificou com as suas canções divertidas sobre relacionamentos. A sonoridade é plural, unindo gêneros como pop, funk, pagode e reggaeton.