Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 13:11

Nome em ascensão no pop nacional, Ana Laura Lopes faz sua estreia em Porto Alegre

Show no Opinião neste domingo (12) promove disco de estreia da cantora, Meu Endereço

Show no Opinião neste domingo (12) promove disco de estreia da cantora, Meu Endereço

LETICIAH F/DIVULGAÇÃO/JC
Uma das principais estrelas em ascensão do pop nacional, Ana Laura Lopes vai fazer a sua estreia em Porto Alegre neste domingo (12), às 16h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). A cantora, que tem obtido atenção crescente nas plataformas de streaming, chega à Capital para promover seu primeiro trabalho de estúdio, Meu Endereço. Ingressos, a partir de R$ 95,00, seguem à venda via Sympla. Somando diversos hits e milhões de seguidores nas redes sociais, Ana iniciou a sua trajetória ainda na infância, primeiro com o seu canal no Youtube e depois na música. A ótima repercussão de singles como Inevitável, Futuro Namorado e Fantasma fez do seu nome amplamente conhecido entre o público da Geração Z, que se identificou com as suas canções divertidas sobre relacionamentos. A sonoridade é plural, unindo gêneros como pop, funk, pagode e reggaeton.
