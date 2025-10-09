Delicatessen faz show de lançamento do álbum 'Love', no Espaço 373

Com quase duas décadas de trajetória e após um hiato de cinco anos, o grupo Delicatessen retorna aos palcos neste sábado (11), às 21h, para lançar seu novo álbum, Love, em show no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Os ingressos custam entre R$ 90,00 e R$ 160,00 e estão à venda pelo siste Tri.RS. O novo trabalho, produzido por Beto Callage, estará disponível nas plataformas de streaming a partir do dia 14, reúne uma seleção de 12 standards do jazz americano, apresentados pelo quarteto formado pela cantora inglesa Rowena Jameson e os gaúchos Antonio Flores (violão), Mano Gomes (bateria) e Nico Bueno (baixo).



Além do novo álbum, o repertório do show no Espaço 373 inclui também singles já lançados pelo grupo, a exemplo de Moonglow, Too marvelous for words, I can’t give you anything but love e I had the craziest dream. O show contará, ainda, com a participação especial de Luiz Mauro Filho (piano) e de Bruno Silva (trompete).

Consolidada mundialmente como referência por unir a sofisticação do jazz americano ao balanço da bossa nova, a banda se tornou um dos grandes fenômenos da música independente brasileira. Com quatro álbuns lançados (os três primeiros também no Japão), o grupo possui milhões de reproduções nas redes de streaming em todo o mundo, c om destaque para Estados Unidos e Europa.