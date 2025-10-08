Maneva celebra 20 anos de reggae em apresentação no Araújo Vianna

Um dos principais representantes do reggae nacional, o Maneva retorna a Porto Alegre com uma turnê especial, chamada 20 Anos: Origem. O grupo, que em 2025 completa 20 anos de carreira, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (10), às 21h, para celebrar essa marca tão emblemática. Ainda há ingressos à venda na plataforma Sympla. Com 4 milhões de ouvintes no Spotify e hits que até hoje tocam nas rádios FM de todo o País, o quinteto paulista também vai trazer para cá os principais destaques do seu trabalho de estúdio mais recente, chamado Origem (2024). Os hits Lágrimas de Alegria, Saudade do Tempo, Pisando Descalço e Seja Pra Mim certamente estarão no repertório.