CCMQ recebe exposição 'Garotas Instantâneas, EX e outras mulheres em alta voz'

A Fotogaleria Virgílio Calegari/IEAVi, localizada no 7º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - Rua dos Andradas, 736) recebe a partir do dia 9 de outubro, às 19h, a exposição Garotas Instantâneas, EX e outras mulheres em alta voz. A mostra encerra o projeto cultural Banda de Garotas Instantâneas Convida Banda EX e outras Mulheres, idealizado e coordenado por Marion Velasco, que também é curadora da atividade.



A exposição reúne registros, em diferentes formatos, do projeto, que reuniu um agrupamento de artistas visuais que trabalham com performance (Banda de Garotas Instantâneas) e a banda EX para a criação de um repertório inédito, construído de forma coletiva, pluriautoral e transdisciplinar. Estarão expostas fotografias, uma colagem-lambe e dois vídeos, incluindo gravações ao vivo de apresentação ocorrida em 30 de agosto. A visitação na CCMQ vai até 16 de novembro, de terça-feira a domingo, das 10h às 20h, com entrada franca.