Heróis do rock progressivo, Rush surpreende fãs e anuncia volta aos palcos

Pegando muitos fãs de surpresa, a banda canadense Rush, um dos gigantes do rock progressivo, anunciou nesta segunda-feira que irá realizar uma turnê de reunião no ano que vem. O anúncio foi feito pelos músicos remanescentes Geddy Lee (voz, baixo, teclado) e Alex Lifeson (guitarra) por meio de um vídeo nas redes sociais da banda.Os últimos shows da banda até aqui aconteceram em 2015, durante a celebração dos 40 anos de banda. Agora, a turnê Fifty Something (Cinquenta e Alguma Coisa, em tradução livre) dá a entender que virá para celebrar as cinco décadas do conjunto. No vídeo, os músicos comentam também a vontade de prestar um tributo ao lendário baterista Neil Peart, falecido em 2020. A alemã Anika Nilles, que chegou a tocar com Jeff Beck e tem feito sucesso com seus vídeos nas redes sociais, foi confirmada como baterista para a turnê. Um quarto músico deve se juntar ao grupo, na medida em que Geddy Lee declarou que deseja concentrar-se no baixo, deixando as linhas de teclado (muitas vezes fundamentais nos arranjos do Rush) para outro músico. No vídeo, os músicos explicam que, depois de participarem de um show tributo ao baterista Taylor Hawkins, falecido em 2022, começaram a refletir sobre o legado da banda, chegando à conclusão que "sentiam falta para caramba" de tocar ao vivo juntos. Em comunicado conjunto, a viúva de Neil Peart, Carrie, e a filha do casal, Olivia, manifestaram apoio ao retorno da banda e se disseram empolgadas com a perspectiva de ver as músicas de Peart (que também escrevia as letras do Rush) sendo tocadas ao vivo.As primeiras datas confirmadas da Fifty Something são nos EUA e Canadá. Por enquanto, está aberto cadastro para pré-venda neste link, válido até o dia 9 de outubro. As vendas devem começar no dia 13, via Ticketmaster. Ainda não há previsão de shows do Rush no Brasil.