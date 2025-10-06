Musical Évora recebe o Cuidado Que Mancha em edição alusiva ao dia das crianças

O Musical Évora desta quarta-feira (8) recebe o grupo Cuidado Que Mancha para o recital Cantando com o Cuidado, em comemoração ao Dia das Crianças. O programa é uma coletânea das principais músicas do grupo, passando por todos os espetáculos autorais da companhia e incluindo um trecho de O Peixe Que Não Falava, livro lançado pelo grupo no início deste ano. O show inicia às 12h30, na Sala das Música do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089), com entrada franca.
O Cuidado Que Mancha comemora este ano 30 anos de formação. Fundado em 1995, o grupo teatral desempenha trabalhos com foco em desenvolvimento e acolhimento infantil e de pessoas em vulnerabilidade social. Com uma linguagem própria baseada na multidisciplinaridade (música, teatro, rádio e literatura), o coletivo tem em seu repertório, ao todo, 9 livros publicados e 16 espetáculos, sendo estes 6 musicais, 6 espetáculos de radioteatro, 3 de teatro e 1 espetáculo de performances. Em 2001, a peça A Mulher Gigante representou o Brasil no V Encuentro de La Canción Infantil Latino-americana y Caribeña, realizado na Colômbia.