Josiel Konrad apresenta ‘Boca no Trombone’ no Grezz

Nesta quinta-feira, às 21h, o Grezz recebe o show Boca no Trombone , do trombonista, cantor e compositor Josiel Konrad, um dos nomes mais inventivos da nova cena instrumental brasileira. A apresentação promete uma noite vibrante, dançante e carregada de identidade, unindo música e performance em um espetáculo de forte impacto artístico e político.

No repertório, Josiel apresenta faixas de seu terceiro álbum, que combina a tradição do jazz à pulsação do funk carioca, os grooves do samba de gafieira, a elegância da bossa nova e o lirismo da MPB. Com arranjos marcantes, beats eletrônicos, tamborzão, sopros orgânicos e letras que evocam a luta por igualdade racial e social, o show propõe mais do que música: é uma verdadeira imersão nas sonoridades periféricas brasileiras, onde o jazz reencontra suas origens. Ingressos a partir de R$ 40,00 via Sympla.