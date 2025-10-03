Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 03 de Outubro de 2025 às 18:08

Lenda do pop rock dos anos 1980, Men At Work fará show em Porto Alegre em 2026

Lenda do pop rock dos anos 1980, Men At Work fará show em Porto Alegre em 2026

Lenda do pop rock dos anos 1980, Men At Work fará show em Porto Alegre em 2026

HAY RAMOS/MCA CONCERTS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Uma das bandas ícones dos anos 1980, com mais de 30 milhões de discos vendidos e ganhadora do Grammy, o Men At Work estará em Porto Alegre no ano que vem. A apresentação da banda será no dia 14 de maio, uma quinta-feira, no Auditório Araújo Vianna.
Uma das bandas ícones dos anos 1980, com mais de 30 milhões de discos vendidos e ganhadora do Grammy, o Men At Work estará em Porto Alegre no ano que vem. A apresentação da banda será no dia 14 de maio, uma quinta-feira, no Auditório Araújo Vianna.
Os ingressos para o show na Capital começam a ser vendidos nesta quarta-feira (8), a partir das 11h, no site do Sympla. A turnê brasileira do conjunto pop rock passará também por São Paulo (6 de maio), Recife (8), Belo Horizonte (10), Curitiba (12) e Rio de Janeiro (16).
Com um repertório pop rock com influências de reggae e new wave, a banda é comandada por Colin Hay, remanescente da formação original. No repertório da turnê o público irá encontrar todos os grandes hits da banda, como Who Can It Be Now?, Down Under, Be Good Johnny, High Wire, It's a Mistake, Dr. Heckyll and Mr. Jive, Maria e Man with Two Hearts, entre muitas outras.

Notícias relacionadas