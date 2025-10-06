No Sarau Especial das Crianças, a banda Tum Toin Foin apresenta Flicts, de Ziraldo

O Sarau Especial das Crianças - Música e Diversidade da Assembleia Legislativa do RS traz, nesta quarta-feira (8), às 15h30min, no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307), o espetáculo Flicts, de Ziraldo, com a banda Tum Toin Foin. A entrada é gratuita, e o show será exibido nas plataformas e redes sociais da AL-RS. Na plateia, estarão 160 estudantes das escolas públicas Escola Renascença, Colégio Casa do Pequenino, e Escola Coronel Tito Marques Fernandes.Descrita pelo compositor, arranjador e líder Arthur de Faria como uma “banda de câmara”, a Tum Toin Foin mistura rigor erudito, pegada pop e espaços de improviso, em uma música instrumental sem fronteiras. Em 1997 o diretor teatral Roberto Oliveira chamou Arthur de Faria para musicar o libreto que ele havia escrito baseado no livro Flicts, lançado por Ziraldo em 1968. O esforço resultaria no disco infantil Flicts, segundo trabalho do Arthur de Faria & Seu Conjunto. Agora, a Tum Toin Foin relê esse trabalho, dentro da perspectiva de contação de estórias instrumentais típica do conjunto.