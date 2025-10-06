Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 06 de Outubro de 2025 às 12:13

No Sarau Especial das Crianças, a banda Tum Toin Foin apresenta Flicts, de Ziraldo

Espetáculo gratuito no Teatro Renascença terá presença de estudantes de escolas públicas na plateia

Espetáculo gratuito no Teatro Renascença terá presença de estudantes de escolas públicas na plateia

VINÍCIUS ANGELI/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Sarau Especial das Crianças - Música e Diversidade da Assembleia Legislativa do RS traz, nesta quarta-feira (8), às 15h30min, no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307), o espetáculo Flicts, de Ziraldo, com a banda Tum Toin Foin. A entrada é gratuita, e o show será exibido nas plataformas e redes sociais da AL-RS. Na plateia, estarão 160 estudantes das escolas públicas Escola Renascença, Colégio Casa do Pequenino, e Escola Coronel Tito Marques Fernandes.Descrita pelo compositor, arranjador e líder Arthur de Faria como uma “banda de câmara”, a Tum Toin Foin mistura rigor erudito, pegada pop e espaços de improviso, em uma música instrumental sem fronteiras. Em 1997 o diretor teatral Roberto Oliveira chamou Arthur de Faria para musicar o libreto que ele havia escrito baseado no livro Flicts, lançado por Ziraldo em 1968. O esforço resultaria no disco infantil Flicts, segundo trabalho do Arthur de Faria & Seu Conjunto. Agora, a Tum Toin Foin relê esse trabalho, dentro da perspectiva de contação de estórias instrumentais típica do conjunto.
O Sarau Especial das Crianças - Música e Diversidade da Assembleia Legislativa do RS traz, nesta quarta-feira (8), às 15h30min, no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307), o espetáculo Flicts, de Ziraldo, com a banda Tum Toin Foin. A entrada é gratuita, e o show será exibido nas plataformas e redes sociais da AL-RS. Na plateia, estarão 160 estudantes das escolas públicas Escola Renascença, Colégio Casa do Pequenino, e Escola Coronel Tito Marques Fernandes.

Descrita pelo compositor, arranjador e líder Arthur de Faria como uma “banda de câmara”, a Tum Toin Foin mistura rigor erudito, pegada pop e espaços de improviso, em uma música instrumental sem fronteiras. Em 1997 o diretor teatral Roberto Oliveira chamou Arthur de Faria para musicar o libreto que ele havia escrito baseado no livro Flicts, lançado por Ziraldo em 1968. O esforço resultaria no disco infantil Flicts, segundo trabalho do Arthur de Faria & Seu Conjunto. Agora, a Tum Toin Foin relê esse trabalho, dentro da perspectiva de contação de estórias instrumentais típica do conjunto.

Notícias relacionadas