Artista autoral Maloca Johnson inicia série de cinco álbuns com lançamento de 'Heating Solitude'

O cantor e compositor Maloca Johnson anuncia o lançamento, nesta segunda-feira (6), de seu álbum Heating Solitude, que inaugura uma série de cinco discos planejados para as principais plataformas digitais até agosto de 2026. O projeto, resultado de cinco anos de produção, foi gravado no Panama Estúdio Pub, em Porto Alegre, sob direção artística e arranjos de Leandro Schirmer.



Heating Solitude reúne oito canções autorais e parcerias em que Maloca Johnson explora temas ligados ao amor, à solidão, à tecnologia e a questões urbanas, sempre com linguagem acessível e influências do rock e elementos da bossa nova. As letras transitam entre português, espanhol, inglês, italiano e até o chinês.



Alexandre Ruszczyk, responsável pelo projeto sob o nome artístico Maloca Johnson, tem trajetória marcada pela transição da ciência para as artes. Depois de atuar como biólogo e professor universitário, volta-se integralmente à criação musical, literária e poética. Em sua obra, o relato pessoal, o diálogo entre diferentes linguagens, o humor, a reflexão social e a experimentação musical buscam novas formas de narrar o cotidiano.



A série de lançamentos, com versões em inglês e português, já tem cronograma definido: após Heating Solitude, chegarão os álbuns Aquecendo a Solidão (dezembro/2025), Blue World, Mundo Azul e Bonitos e Modestos em 2026.