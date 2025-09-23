Grupo Swiss Piano Trio se apresenta no Instituto Ling

Um dos mais destacados grupos de música de câmara da Europa, o Swiss Piano Trio desembarca em Porto Alegre na quinta-feira (25), às 20h, para uma apresentação no Instituto Ling (João Caetano, 440). O conjunto, formado pelo pianista Martin Lucas Staub, a violinista Angela Golubeva e o violoncelista Franz Ortner, sobe ao palco do centro cultural para interpretar um repertório que transita por peças clássicas de Ludwig van Beethoven e Maurice Ravel e obras contemporâneas assinadas pelo compositor suíço Daniel Schnyder.

Fundado em 1998, o Swiss Piano Trio é reconhecido internacionalmente por sua excelência técnica, equilíbrio sonoro e sensibilidade. Aclamado pela crítica como um dos melhores trios de piano da atualidade, o grupo já se apresentou em mais de 45 países. O conjunto recebeu premiações em competições como o International Chamber Music Competition, na Itália, e o Johannes Brahms Competition, na Áustria, além de ter sido homenageado com o Swiss Ambassador's Award, em Londres. Os ingressos custam R$ 30,00 e R$ 60,00, e podem ser adquiridos no site www.institutoling.org.br ou na recepção da instituição.