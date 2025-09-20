Obras de Isabel Marroni seguem em exposição na Casa Musgo

A Casa Musgo (Vieira de Castro, 80) segue com a instalação da exposição Luz do Tempo em Fluxo, da artista Isabel Marroni, até o dia 27 de setembro, onde, na ocasião, acontecerá uma roda de conversa sobre a mostra, às 11h. Sob curadoria de Letícia Lau, a galeria apresenta pinturas, colagens e objetos que exploram o fazer artístico e a relação entre matéria, memória e transformação.

O título da exposição aponta para a tensão entre permanência e impermanência que atravessa a obra da artista, na qual a luz surge como metáfora do que resiste ao desaparecimento. Isabel Marroni investiga a memória como sujeito e como forma, a partir do gesto de "rasgar". Estabelecendo paralelos entre experiências pessoais, coletivas e simbólicas, tensiona camadas de procedimentos que envolvem desconstrução e recomposição. Sua pesquisa parte da ação de rasgar obras produzidas ao longo de décadas, reunindo e colando fragmentos e resíduos — pinturas, monotipias, papéis japoneses —, e transformando-os em matéria-prima para novas composições. A entrada é franca e a visitação acontece de quarta a sexta, das 14h às 18h, e sábado e domingo, das 10h às 18h.



