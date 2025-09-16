Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaObituário

Publicada em 16 de Setembro de 2025 às 09:49

Morre Robert Redford, cineasta vencedor do Oscar e ativista ambiental, aos 89

Robert Redford foi um dos grandes atores e cineastas dos Estados Unidos

Robert Redford foi um dos grandes atores e cineastas dos Estados Unidos

MARES FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
Morreu na madrugada desta terça-feira (16) o ator e diretor Robert Redford, um dos grandes atores e cineastas dos Estados Unidos. A morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, que trabalhou com Redford ao longo de sua carreira. A causa da morte não foi informada.
Morreu na madrugada desta terça-feira (16) o ator e diretor Robert Redford, um dos grandes atores e cineastas dos Estados Unidos. A morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, que trabalhou com Redford ao longo de sua carreira. A causa da morte não foi informada.
LEIA TAMBÉM: Filme O Agente Secreto será o representante brasileiro no Oscar 2026
Redford dirigiu o drama vencedor do Oscar de melhor filme Gente como a Gente, de 1980. Fora das telas, foi um importante ativista ambiental, tendo defendido diversas campanhas ecológicas. Era progressista no âmbito político.
Além disso, Redford fundou em 1981 o Sundance Institute, instituto de apoio a cineastas novatos, que deu origem ao Festival de Sundance, em Utah. O evento se tornou um importante reduto do cinema independente nos EUA.

Notícias relacionadas