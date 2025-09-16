Morre Robert Redford, cineasta vencedor do Oscar e ativista ambiental, aos 89

Morreu na madrugada desta terça-feira (16) o ator e diretor Robert Redford, um dos grandes atores e cineastas dos Estados Unidos. A morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, que trabalhou com Redford ao longo de sua carreira. A causa da morte não foi informada.

Redford dirigiu o drama vencedor do Oscar de melhor filme Gente como a Gente, de 1980. Fora das telas, foi um importante ativista ambiental, tendo defendido diversas campanhas ecológicas. Era progressista no âmbito político.

Além disso, Redford fundou em 1981 o Sundance Institute, instituto de apoio a cineastas novatos, que deu origem ao Festival de Sundance, em Utah. O evento se tornou um importante reduto do cinema independente nos EUA.