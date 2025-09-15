Produtor cultural Tutti Gregianin morre aos 63 anos

O diretor de cinema e produtor cultural Tutti Gregianin morreu na manhã desta segunda-feira (15), aos 63 anos de idade. Gregianin era curador e diretor executivo do 3º Festival de Cinema de Canoas (Fecic), que confirmou o óbito em publicação no Instagram.

Na rede social, o Fecic lamenta a perda do diretor: "Sua sensibilidade, talento e generosidade seguirão como inspiração para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele".

De acordo com a publicação, o velório será realizado na Sala 9 do Cemitério São Vicente, no bairro Estância Velha, em Canoas, das 9h às 17h desta segunda.

Formado em Administração de Empresas e Publicidade e Propaganda pela Ufrgs, Gregianin atuou em produtoras como assistente de direção, diretor e produtor executivo e como diretor de cena em TV nos programas Catwalk, Folharada – Ipanema na TV e Domínio Público. Foi Gestor da Casa das Artes Villa Mimosa, de 2011 a 2015.