Publicada em 13 de Setembro de 2025 às 22:08

Morre Hermeto Pascoal, o bruxo da música brasileira, aos 89 anos

Músico estava internado desde fim de agosto por complicações de uma fibrose pulmonar

GABRIEL QUINTÃO/DIVULGAÇÃO/JC
Agências
Morreu neste sábado (13), aos 89 anos, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, conhecido como o bruxo dos sons. A informação foi confirmada pela equipe e a família do artista em suas redes sociais.
O hospital Samaritano Barra confirmou que o músico faleceu às 20h22min deste sábado. "O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", diz a nota do hospital.
"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música.
No exato momento da passagem, seu grupo estava no palco, como ele gostaria, fazendo som e música", diz a publicação. Pascoal deveria se apresentar no festival AcessaBH, na capital mineira, neste sábado, mas a apresentação foi cancelada horas antes.
"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta, escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", continua o comunicado. "Pedimos respeito e privacidade neste momento. Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."
Hermeto marcou a história da música brasileira, por suas habilidades em orquestração e improvisação e como produtor musical e colaborador de álbuns nacionais e internacionais. O músico nasceu em 22 de junho de 1936, em Lagoa da Canoa, ex-distrito de Arapiraca, em Pernambuco.
A trajetória de Hermeto combinou carreira no Brasil e no exterior, como nos Estados Unidos, para onde foi no fim dos anos de 1960, lançou dois LPs, atuou como compositor, arranjador e instrumentista e chegou a gravar duas músicas (Nem Um Talvez e Igrejinha) com Miles Davis

