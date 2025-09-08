Clube de Cinema de Porto Alegre exibe documentário premiado sobre esclerose múltipla

Dando continuidade ao Ciclo de Cinema de Animação, o Clube de Cinema de Porto Alegre apresenta, nesta terça-feira (9), às 19h, a exibição gratuita do documentário Memórias de um Esclerosado. A sessão acontece na Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333) e após a exibição, haverá conversa com o diretor Rafael Corrêa e a co-roteirista Ma Villa Real, que compartilharão com o público os bastidores do processo de criação do filme.

Lançado em 2024, o filme tem direção de Rafael Corrêa e Thais Fernandes. Na busca por respostas, o cartunista gaúcho Rafael Corrêa decide fazer um filme para organizar suas memórias e investigar se a morte de um sapo estaria ligada à origem de sua doença degenerativa, a esclerose múltipla. Realizado ao longo de nove anos, o longa entrelaça imagens de arquivo, passagens animadas e depoimentos poéticos, revelando uma obra que é menos sobre a doença em si e mais sobre arte, amizade, amor, cuidado e a maneira como lidamos com as fragilidades da vida. A entrada é franca.