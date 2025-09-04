Alemão Ronaldo grava Acústico Rock Vol.2 no Multipalco

O cantor e compositor gaúcho Alemão Ronaldo — ex-vocalista das bandas Taranatiriça e da icônica Bandaliera — está de volta ao teatro com projeto acústico. Após 20 anos da gravação do Acústico ROCK Ao Vivo, no Theatro São Pedro, o encontro com o público será no Teatro Simões Lopes Neto, no dia 7 de setembro, às 18h, quando será registrado o aguardado Acústico Rock Volume 2. Alemão, como é carinhosamente chamado pelos fãs, preparou um setlist que revisita clássicos, apresenta novas canções autorais e músicas escolhidas especialmente para celebrar sua trajetória no rock gaúcho.
E para tornar esse momento ainda mais marcante, estão confirmadas as participações especiais de Duca Leindecker e Rafael Malenotti, para emocionar o público com encontros memoráveis no palco. Em 2005, o roqueiro reuniu um time de peso no palco do Theatro São Pedro como Frejat, Serginho Moah, e Jonathan Corrêa. Agora, o Multipalco vai registrar o Vol.2 do espetáculo que marcou a cena gaúcha. O novo acústico do Alemão também será gravado Ao Vivo e marca os 70 anos do músico. Os ingressos estão à venda no site do teatro.
Cinquenta anos de rock e contando
Alemão começou a carreira em bandas de baile, em Porto Alegre, aos 15 anos. É considerado um ícone do rock gaúcho por sua performance carismática no palco e pela longa trajetória. No início dos anos 80, foi vocalista da Bandaliera, grupo que surgiu a partir de composições de Fughetti Luz. Também fez parte da banda Taranatiriça. As duas formações escreveram o nome na história do rock do Rio Grande do Sul e marcaram a performance do roqueiro que, desde 2004, tem carreira solo. Em seu repertório, consagrou canções como Campo Minado, Nosso Lado Animal, Me Leva pra Casa e dezenas de clássicos do rock. Com a Bandaliera atuou por 22 anos e gravou seis álbuns, a maioria de forma independente.
Na carreira solo, lançou quatro discos e dois DVDs: Onde O Amor Se Esconde (2004), CD/DVD Acústico Rock (2005), CD/DVD Quero Mais Do Que Só Me Dar Bem (2008) e CD Rock Amor e Outras Coisas Imaginárias (2013). Ao longo de mais de 50 anos na música, Alemão Ronaldo atuou sempre como artista independente na produção de centenas de shows, além de direção musical, gravação e finalização de CDs e DVDs. Em 2023, celebrou os 40 anos da Bandaliera, banda que atuou por 22 anos.