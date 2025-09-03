Maria Alice mergulha na cultura do Prata no show Doble Chapa

Neste sábado (6), às 18h, o público está convidado a mergulhar na alma da fronteira sul com o espetáculo Doble Chapa , da cantora Maria Alice, na Fundação Ecarta ( João Pessoa, 943) . Com entrada franca, o show é um convite à celebração da cultura musical dos países do Prata, unindo Brasil, Uruguai e Argentina em uma fusão potente de ritmos.

Ao seu lado, os músicos Guilherme Castilhos (violão) e Marcello Caminha Filho (contrabaixo) formam um trio que traduz a alma pampeana em som. O repertório percorre a milonga, o chamamé, o candombe e a zamba, com canções como Doble Chapa e Diário do Fronteiriço (Érlon Péricles), Romance Musiqueiro (Rogério Ávila/ Leonel Gomez), Cortando os Marcos da Linha (Diego Muller/Érlon Péricles), entre outros. Maria Alice apresenta interpretações de clássicos da música fronteiriça, além de composições autorais carregadas de identidade, ancestralidade e força feminina.