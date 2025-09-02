Sepultura, banda brasileira de metal, anuncia álbum com músicas inéditas

A banda brasileira de thrash metal Sepultura anunciou um último presente aos fãs: o lançamento de um novo EP, composto por quatro músicas inéditas.

As canções foram gravadas com o novo baterista da banda, Greyson Nekrutman, e o anúncio foi feito em entrevista durante a turnê de despedida da banda, prevista para acabar em 2026.

"Eu acho que ninguém sabe disso, mas lá vamos nós. Temos quatro novas músicas, e temos a intenção, no próximo ano, de lançar um EP, apenas para celebrar este momento. São músicas originais nas quais trabalhamos. Já está gravado e tudo mais, e estamos tomando nosso tempo, realmente, para ver qual será o momento certo para fazê-lo", disse o guitarrista Andreas Kisser.

"Nós fizemos isso no nosso tempo, sem pressa. Não há nomes [para as músicas]. Podemos decidir isso depois. Ainda estamos mixando o material, sem pressa. E é ótimo. Por causa da ideia da [turnê de] despedida, podemos fazer isso também, planejar algo assim, ou não planejar algo assim, planejar o mínimo possível para realmente nos desafiarmos artisticamente a trabalhar em algo assim", adicionou ele.