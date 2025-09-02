Jorge Aragão promove música, poesia e Inclusão em evento gratuito em Porto Alegre

Jorge Aragão desembarca em Porto Alegre para realizar o show de sua turnê 50 anos de poesia, projeto que integra ainda exposições e oficinas de música. A iniciativa percorrerá dez cidades brasileiras, passando pela capital gaúcha nesta quarta-feira (3), onde ocorre no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). As oficinas serão ministradas na Sala Radamés Gnattali, às 9h (Cordas - Leandro Saramago) e às 11h (Percussão - Leonardo Balanço). O show inicia às 20h e terá transmissão em Libras. O acesso a todas as atividades do projeto é gratuito, mediante cadastro prévio no site oficial ( Celebrando cinco décadas de carreira, o cantor e compositor cariocadesembarca em Porto Alegre para realizar o show de sua turnê, projeto que integra ainda exposições e oficinas de música. A iniciativa percorrerá dez cidades brasileiras, passando pela capital gaúcha nesta quarta-feira (3), onde ocorre no(av. Osvaldo Aranha, 685). As oficinas serão ministradas na Sala Radamés Gnattali, às 9h (Cordas - Leandro Saramago) e às 11h (Percussão - Leonardo Balanço). O show inicia às 20h e terá transmissão em Libras. O acesso a todas as atividades do projeto é, mediante cadastro prévio no site oficial ( www.jorgearagao50.com.br ) e sujeito à capacidade de lotação do local. Os ingressos para o show estão esgotados.

Idealizada por Tânia Aragão (filha do cantor, que assina a direção geral e artística ao lado de Afonso Carvalho), a turnê com acesso livre busca aproximar o público da obra do compositor e convidar diferentes setores da sociedade para ocupar as plateias de "grandes teatros" do País. Professores, alunos da rede pública, quilombolas, Ongs e estudantes de Música são alguns dos segmentos que o artista pretende beneficiar com a gratuidade dos eventos. Em todas as cidades por onde a programação passa, as oficinas de instrumentos musicais e palestras sobre capacitação profissional são ministradas por músicos da banda de Aragão.



O artista comenta sobre o formato inédito da apresentação, que inclui a participação do ator Lucas Popeta, que interage com o compositor (com textos e direção de Carvalho) em diversos momentos do espetáculo. "A ideia de ter um ator em cena foi uma novidade total para mim. O personagem vai contando várias passagens da minha carreira, sobre as canções, as parcerias, coisas que nem eu mesmo me lembrava...É muita coisa, afinal, são 50 anos de carreira, né?", destaca o cantor carioca.



O repertório do show inclui sucessos de Jorge Aragão como Malandro (feita em parceria com Jotabê) Tendência (com Dona Ivone Lara), Coisa de pele (escrita junto com Acyr Marques), Lucidez (com Cléber Augusto), Vou festejar (em parceria com Dida e Neoci), Moleque atrevido (feita em conjunto com Flávio Cardoso e Paulinho Resende) e Identidade, entre outros. O cenário é de Zé Carratu e a direção musical é de Jerominho Fernandes. Já a direção executiva é de Anita Carvalho e Fernanda Aragão.

Realizada com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, a turnê iniciou em Belo Horizonte e passará também por Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campo Grande, Vitória e Teresina. Antes de cada espetáculo, uma exposição desenvolvida por Gilberto Borges e com curadoria de Vera Pasqualin oferecerá ao público painéis com fotos e vídeos sobre a trajetória do artista, que ocuparão os foyers dos locais das apresentações.



Jorge Aragão ressalta a ideia de aproximar sua arte do público. "Estar perto de quem te acompanha há tanto tempo, é sempre uma benção, uma felicidade imensa. É muito importante garantir acesso para aquelas pessoas que nem sempre podem frequentar grandes shows, em grandes teatros. A proposta desta turnê é sobretudo essa, fazer com que todo mundo celebre com a gente, bem pertinho." Ele também comenta sobre a longevidade de suas composições. "Nas minhas músicas, eu falo sobre coisas que todo mundo vive, de uma maneira muito natural. Falo de experiências que eu já vivi, mas sobretudo do que eu vejo ao meu redor. Todo mundo tem amores, desamores, e a vida ensina tudo para você poder colocar na música."

Com mais de 20 álbuns lançados, ao longo de sua trajetória Aragão navegou por diferentes vertentes do samba e suas canções foram gravadas por artistas e grupos de diversos gêneros musicais como Elza Soares, Elba Ramalho, Maria Rita, Ney Matogrosso, Exaltasamba; Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Seu Jorge, Emílio Santiago, Jorge Vercillo entre outros. Contemporâneo de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Almir Guineto e Sombrinha, foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal.

Além de inclusivo, o atual projeto comemorativo Jorge Aragão 50 anos de poesia tem um compromisso com a sustentabilidade ambiental, seguindo práticas de sustentabilidade e utilizando materiais recicláveis e reutilizáveis na cenografia e na comunicação visual, além de medidas para a redução da emissão de carbono. O cantor destaca a preocupação com o tema: "Essa conscientização tem que ser de todos nós. Fiquei muito feliz quando a produção me apresentou todas as ideias que estamos levando adiante nessa turnê. Desde a preocupação em reciclar e reaproveitar todo o material usado na cenografia, até o uso de carros elétricos e copos feitos de papel biodegradável, em todos os espaços nos teatros."



O artista pontua que toda a turnê será registrada em vídeo para a criação de um documentário sobre sua relação com os fãs e sua música. O filme será produzido por Adriano Von Markendorf, que também assina a direção de arte do projeto.