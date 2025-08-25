Morre Flávio Back, dublador de 'Chapolin' e 'Game of Thrones', aos 52 anos

Flávio Back, dublador de séries como "Game of Thrones", "Chapolin" e "Emily em Paris", morreu nesta segunda-feira (25) aos 52 anos. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Dubladores.

A nota oficial não divulgou causa da morte. Flávio também se tornou famoso por dublar os personagens Charles Boyle, de "Brooklyn Nine-Nine", e Musculoso, de "Apenas Um Show".

Diabético, o dublador enfrentava quadro de celulite bacteriana. Ele estava internado no CTI do Hospital Casa de Portugal, no Rio, segundo informações divulgadas pela filha, Luke Back, também dubladora, nos stories do Instagram. Hoje, Luke compartilhou postagens em homenagem ao pai.

A Associação Brasileira de Dubladores desejou forças aos familiares de Flávio. "Seu legado, sua carreira e sua história na dublagem permanecerão para sempre vivos! Sua voz está eternizada dentro de cada um de nós e de cada personagem que hoje, falará por ele", diz a nota oficial.

Flávio foi o responsável por dublar Lorde Gendry Baratheon na primeira temporada de "Game of Thrones". Em "Chapolin", ele foi responsável por dublar diferentes personagens do ator Carlos Villagrán. Em 2020, passou a dublar Emcee em "Emily em Paris".