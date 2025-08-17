MinC lança em Gramado edital de R$ 60 milhões para comercialização de filmes brasileiro

O Ministério da Cultura (MinC) lançou neste sábado (16) um edital de R$ 60 milhões voltado à comercialização de filmes brasileiros. O anúncio foi feito na abertura do Conexões Gramado Film Market, que acontece em Gramado como parte da programação do 53º Festival de Cinema na cidade. Na ocasião, estiveram presentes o secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares, e a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, além de Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).



O edital selecionará projetos de comercialização de obras cinematográficas brasileiras independentes de longa-metragem – de ficção, documentário ou animação – para distribuição no mercado doméstico de salas de cinema. Poderão participar distribuidoras brasileiras independentes registradas na Agência Nacional do Cinema (Ancine), e as inscrições estarão abertas entre 25 de agosto e 13 de outubro de 2025, pelo Sistema Mapa da Cultura.



A chamada prevê cinco módulos de apoio, variando de R$250 mil a R$2 milhões por projeto, conforme o alcance de exibição. Também estabelece cotas de indução regional e de ações afirmativas.