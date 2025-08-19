Anna Setton estreia com dois shows em Porto Alegre

Pela primeira vez em Porto Alegre, a compositora, cantora e instrumentista Anna Setton se apresenta na quinta-feira (21), às 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) e um segundo show acontece na sexta-feira (22), também às 21h. Radicada em Portugal, Anna retorna ao Brasil para uma série especial de apresentações, que integram sua turnê internacional de 2025.
Acompanhada de um trio de músicos de peso, com Edu Sangirardi (piano e arranjos), Thiago Alves (contrabaixo) e Paulinho Vicente (bateria), Anna apresenta um repertório que transita com elegância entre suas canções autorais, sucessos já gravados e temas inéditos que farão parte de seu próximo disco. Entre as faixas que integram o setlist, estão Toada (Edu Sangirardi, Anna Setton), Forró de Dois (Anna Setton), Seduzir (Djavan) e Morena Bonita (Toninho Horta). Ingressos por R$ 90,00 via plataforma Sympla.