Final do Festival da canção Aliança Francesa acontece nesta terça-feira em Porto Alegre

Nesta terça-feira (19), a Aliança Francesa Porto Alegre apresenta os dez finalistas da 18ª edição do Festival da canção francófona. Camila Orsatto, Cecília Salatti, Camilo Alienado, Cris Todeschini, Júlia de Barros, Lígia Lazevi, Marcelo Astiazara, Maria Alice, Tito Roiss e Yago Helbig soltam a voz diante dos jurados e do público, em evento que inicia às 20h no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089).

A voz vencedora será premiada com uma viagem para Paris e ingresso para o festival MaMa Music & Convention, um dos principais encontros da indústria musical na Europa, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de outubro de 2025. A entrada é franca, mediante retirada prévia de ingresso no site do Theatro São Pedro.