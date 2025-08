Morre o arquiteto Carlos Lemos, parceiro de Niemeyer na construção do Copan

Morreu o arquiteto Carlos Alberto Cerqueira Lemos, um dos mais importantes do país, aos cem anos. Ele trabalhou na construção do prédio Copan, em São Paulo, projeto idealizado e iniciado por Oscar Niemeyer.

A notícia foi compartilhada pelo Departamento Do Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura de Sao Paulo Histórico no Instagram. "Arquiteto, professor e pesquisador, Carlos Lemos dedicou sua trajetória à valorização da arquitetura brasileira, à preservação e difusão da nossa memória urbana, e à formação qualificada de profissionais e pesquisadores", diz a nota.

Historiador da arquitetura brasileira, Lemos foi por muitos anos dirigente do Condephaat, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Nos anos 1950, fez parte da equipe que projetou o parque Ibirapuera, onde também trabalhou com Niemeyer.

Pintor nas horas vagas, também teve uma sólida carreira literária, publicando títulos como "Dicionário da Arquitetura Brasileira", "Notas sobre a Arquitetura Tradicional em São Paulo", "Alvenaria Burguesa", "O que É Arquitetura" e "O que É Patrimônio Histórico".

Foi professor da Universidade de São Paulo por 58 anos.