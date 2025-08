Violinista Amalia Hall se apresenta pela primeira vez com a Ospa

Nesta sexta-feira (8), às 20h, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) um concerto dedicado a grandes obras de Franz Joseph Haydn e Ludwig Van Beethoven. Uma das maiores violinistas da Nova Zelândia, Amalia Hall vem à Porto Alegre pela primeira vez, a convite da Ospa, que será regida pelo maestro Manfredo Schmiedt. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos via Sympla.





Hall estreou na Auckland Philharmonia aos nove anos de idade e estudou sob a orientação dos renomados violinistas Pamela Frank e Joseph Silverstein. Desde então, já se apresentou como solista com a I Virtuosi Italiani, Orquestra Sinfônica da Nova Zelândia, United Strings of Europe, Orquestra Sinfônica Nacional do Uzbequistão e Orquestra Sinfônica do Estado do México, sempre acompanhada de um violino Vincenzo Rugeri, fabricado aproximadamente em 1700, Baron Knoop. O professor do Departamento de Música da Ufrgs Camilo Simões, Doutor em Performance de Violino pela Michigan State University (EUA), é o convidado da palestra Notas de Concerto, que ocorre a partir das 19h no dia 8 de agosto, na Sala de Recitais da Ospa.