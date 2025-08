Angela Ro Ro volta a falar após um mês internada e lança site para doações

Angela Ro Ro voltou a falar, após mais de um mês internada no Rio de Janeiro. Segundo comunicado enviado pelo seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, a cantora segue sob cuidados intensivos e "está fora de perigo". Ele afirma ainda que deve lançar um site para facilitar e tornar mais seguro o processo de arrecadação de doações para a artista. Ela ainda não tem previsão de alta

O endereço do site deverá ser angelaroro.com, pois o domínio "angelaroro.com.br" passa por disputa judicial.

Impossibilitada de fazer shows, a cantora tem sua renda comprometida. Segundo Lyrio, Angela Ro Ro ganha em torno de R$ 800 de remuneração por direitos autorais.

Em conversa com o advogado, no dia em que foi internada, Ro Ro afirmou, ainda em junho, que estava se sentindo "muito mal" e com dificuldade para respirar.

Em maio, a cantora fez exames que revelaram que ela tinha uma infecção, o que levantou uma suspeita de câncer que não se confirmou.

Naquele mês, Ro Ro postou um vídeo dizendo: "Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Não iria brincar com assunto mais sério. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos", disse, ofegante, indicando o número de seu Pix, o mesmo de seu CPF, na legenda da postagem. "Qualquer valor será bem-vindo."

Ela já havia escrito outra postagem com o pedido. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês!! Qualquer valor será bem vindo!", afirmou. Nos últimos anos, a cantora tem enfrentado problemas financeiras, sobretudo após os anos da pandemia. Por algumas vezes, os fãs se mobilizaram nas redes sociais e ajudaram a artista, com doações.