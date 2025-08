Morre o ator Mauricio Silveira após retirada de tumor e infecção

Morreu neste sábado (2) o ator Mauricio Silveira, aos 48 anos. Ele havia tido uma piora no estado de saúde e estava em coma induzido após tratar uma infecção decorrente de uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino.

Pelo perfil dele no Instagram, familiares deram a notícia. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Mauricio da Silveira Ferreira", diz parte do comunicado.

Na sequência, avisava que o velório vai acontecer neste domingo (3) na Capela 6 do Cemitério Jardim da Saudade Sulacap, no Rio de Janeiro, das 9h às 11h.

Mauricio Silveira já atuou em novelas Globo como "Cobras & Lagartos" (2006), "Faça Sua História" (2008) e "Insensato Coração" (2011), além de produções da Record, como "Balacobaco" (2012) e "Reis" (2022).

Ele estava internado em estado grave, segundo boletim da assessoria de comunicação do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

A notícia sobre a internação veio à tona após o ator Theo Becker, 48, relatar os primeiros sintomas do amigo em um vídeo postado no Instagram no dia 26 de julho.